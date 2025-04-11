Парламент Финляндии запретил россиянам покупать в стране недвижимость

Парламент Финляндии единогласно одобрил принятие закона о запрет для граждан России, не являющих резидентами, сделки по недвижимости в стране. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен

Фото: Johanna Geron / Reuters Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен

Фото: Johanna Geron / Reuters

Резидентам Финляндии с российским гражданством будет необходимо получить разрешение на покупку недвижимости. Закон запрещает покупку недвижимости лицам, которые, по мнению ЕС, могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. «Это решение посылает четкий сигнал — мы не позволим подорвать позиции Финляндии»,— прокомментировал решение парламента министр обороны страны Антти Хяккянен.

Минобороны Финляндии разработало соответствующий законопроект в сентябре 2024 года. Тогда господин Хяккянен говорил, что в стране находится 3,5 тыс. объектов, принадлежащих россиянам.

5 апреля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что на данный момент считает преждевременной нормализацию отношений с Россией. Ранее финский президент Александр Стубб заявил о необходимости подготовить граждан к нормализации отношений. В ноябре прошлого года Финляндия исключила открытие границ с Россией.