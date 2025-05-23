Чемпион мира по синхронному плаванию Мальцев получил нейтральный статус

Международная федерация плавания (World Aquatics) выдала нейтральный статус четырехкратному чемпиону мира по синхронному плаванию Александру Мальцеву. Об этом говорится в сообщении Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ

Александр Мальцев сможет принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. 29-летний синхронист является четырехкратным чемпионом мира, также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов Европы.

В марте 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics из-за начала спецоперации на Украине. В ноябре 2024 года организация обновила критерии допуска на международные турниры в нейтральном статусе, предоставив атлетам из России и Белоруссии возможность участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Таисия Орлова