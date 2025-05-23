У полицейского конфисковали 14 машин

Новосибирский областной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и обратил в доход государства имущество Андрея Хомина. Он занимал пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) управления МВД по Новосибирску. У мужчины изъяли 14 автомобилей, сообщили в Генпрокуратуре.

Ведомство начало проверку Андрея Хомина после того, как его обвинили в получении взяток за покровительство подпольным казино. Так стало известно, что на незаконно полученные деньги Андрей Хомин купил 15 объектов недвижимости, включая дом площадью более 300 кв. м, а также 14 машин и гидроцикл. Общая стоимость активов превысила 69 млн руб.

Чтобы скрывать незаконный доход, бывший правоохранитель оформлял имущество на близких лиц и родственников. Часть собственности оформлена на бывшую жену фигуранта.

Андрея Хомина и трех его подчиненных арестовали в сентябре 2023 года в рамках дела о сети нелегальных казино в Новосибирске, которой покровительствовали полицейские. Первые задержания по этому делу начались еще в декабре 2022 года: тогда по подозрению во взяточничестве арестовали главу ОЭБиПК Центрального райотдела полиции Александра Умерова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оперативники доиграли до ареста».