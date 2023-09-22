Оперативники доиграли до ареста

В Новосибирске суд арестовал на два месяца действующих и бывших сотрудников антикоррупционного подразделения городского УМВД России. По предварительным данным, подполковник Андрей Хомин, ранее занимавший пост начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК), и трое его подчиненных покровительствовали теневому игорному бизнесу, получая взятки от организаторов сети игровых клубов. Адвокаты просили ограничиться домашним арестом, но им в этом отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска заключил на два месяца (по 20 ноября) под стражу действующих и бывших борцов с коррупцией. По информации управления судебного департамента в регионе, в СИЗО отправились экс-глава ОЭБиПК УМВД города Андрей Хомин, оставивший этот пост в марте 2023 года, заместитель начальника этого отдела Дмитрий Шило, руководитель ОЭБиПК по Заельцовскому району Максим Абрамов и экс-начальник ОЭБиПК по Ленинскому району Денис Фетисов.

Судебные заседания по избранию меры пресечения по ходатайству следствия проходили в закрытом для СМИ режиме. «Предварительное расследование находится в активной фазе,— заявил представитель пятого следственного управления СКР Максим Салос.— Нельзя допустить раскрытия подробностей, которые могут навредить следствию».

После процесса стало известно, что необходимость держать силовиков в СИЗО следствие мотивировало тем, что они могут скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики, которые пока не изъяты. Защитники настаивали на домашнем аресте для своих клиентов, но в этом им отказали. СКР не комментирует расследование.

Действующим и бывшим борцам с коррупцией инкриминируется взяточничество (ст. 290 УК РФ). Признали ли они вину, неизвестно.

Источник «Ъ» рассказал, что задержания, которые провела ФСБ, связаны с расследованием уголовного дела о сети нелегальных казино в Новосибирске, которой якобы покровительствовали полицейские.

Первые задержания по нему были проведены еще в декабре 2022 года. По подозрению во взяточничестве был арестован начальник ОЭБиПК Центрального райотдела полиции Александр Умеров. Полицейского, взяткодателя и посредников в передаче денег задержали оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России, командированные в Новосибирск.

Согласно данным ведомства, организатор сети подпольных казино, насчитывающей пять заведений, ежемесячно через цепочку посредников выплачивал от 500 тыс. до 1 млн руб. сотруднику УМВД за покровительство бизнеса и непроведение проверочных мероприятий.

Аналогичное дело суд Новосибирска рассмотрел в феврале 2020 года. Он приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу свыше 3 млн руб. бывшего сотрудника ОЭБиПК местной полиции Михаила Латыша. Как указывается в материалах следствия, борец со взятками предупреждал организатора сети подпольных казино о планировавшихся рейдах силовиков, а тот ежемесячно выплачивал полицейскому по 100 тыс. руб. с каждого игрового клуба. Первоначально взятки передавались через цепочку посредников. В дальнейшем, по данным следствия, полицейский получал деньги по фиктивному договору займа, а сумма взятки оперативнику за покровительство составила около 1,5 млн руб.

Константин Воронов, Новосибирск