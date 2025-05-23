Причиной крушения Ми-8 в Орловской области стала техническая неисправность

Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Орловской области стала техническая неисправность. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба Московского военного округа.

Ми-8 выполнял плановый полет. Экипаж погиб. По информации Telegram-канала Mash, в вертолете находились два человека: пилот и бортмеханик. Вертолет упал в безлюдной местности, разрушений нет, отметила пресс-служба военного округа. На место происшествия отправилась комиссия воздушно-космических сил России.

Вертолет потерпел крушение рядом с поселком Нарышкино Урицкого района. На месте падения работают пожарные, сообщили ТАСС в районной Единой дежурной диспетчерской службе.