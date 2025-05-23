ВС РФ: при крушении Ми-8 в Орловской области погиб экипаж

В Орловской области при выполнении планового полета разбился Ми-8. Все члены экипажа вертолета погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

«Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе. На место происшествия выехала комиссия воздушно-космических сил России.

Ми-8 упал вблизи поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность. Губернатор региона Андрей Клычков заявил, что угроз для жителей поселка нет.