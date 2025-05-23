В Самарской области оставлен в силе приговор бывшему замглавы минздрава

В пятницу, 23 мая, Шестой кассационный суд отказался прекращать производство по уголовному делу бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Алсанбека Майрамукаева. В настоящее время экс-чиновник отбывает срок за взятку в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев

Фото: dcmz.tatarstan.ru Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев

Фото: dcmz.tatarstan.ru

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил бывшего чиновника к девяти с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в размере 45 млн руб. и лишил права занимать должности на государственной службе в течение шести лет.

Следствие установило, что с февраля 2021 по сентябрь 2023 года осужденный получил взятку в размере 15 млн руб. Деньги передавались за общее покровительство и помощь с заключением государственных контрактов с областным ГКУ «Самарафармация». Договоры касались поставки медицинского оборудования и изделий в лечебные учреждения региона.

Облсуд оставил приговор в силе. Но адвокаты Асланбека Майрамукаева пытались оспорить решения двух инстанций. В своих жалобах они настаивали на отсутствии в материалах дела доказательств события преступления. При этом в действиях своего подзащитного они не увидели состава преступления. Однако кассационный суд оставил решения без изменений.

Георгий Портнов