Мэрия Уфы утвердила проект планировки Жилино

Администрация Уфы утвердила проект планировки села Жилино. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Основанием для разработки планировочной документации стало муниципальная программа развития градостроительной деятельности в Уфе. Площадь территории — 999,4 га. Она ограничена с севера и востока Нагаевским шоссе, с юго-запада — садами, с запада — городскими лесами, с юга — федеральной трассой М-5.

Центральую часть проектируемой территории занимают жилые кварталы, застроенные одно- и двухэтажными домами (всего — 768). На территории построены магазины, гостиница, частная школа-детский сад, АЗС, предприятия сервиса.

Проектом предусмотрено размещение индивидуальных и двухквартиных блокированных домов, магазина, автомойки, развлекательного центра, молельного дома с домом имама, поликлиники, школы, детского сада, досугового центра и так далее. Будут проложены велодорожки, построены канализационные сооружения.

Территория поделена на 69 кварталов, строительство проектируется в 57 из них.

В первую очередь предлагается построить индивидуальные жилые дома, автосервисы, досуговый центр, ледовую арену, школу и детский сад, во вторую — физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу, объекты инфраструктуры, торговли и придорожного сервиса, кемпинг, производственные здания, мечеть, химчистку и баню с прачечной. Реализовать планы предполагается в ближайшую пятилетку. Всего за это время будет построено более 80 жилых домов.

Наталья Балыкова