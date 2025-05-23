Экс-сенатор Савельев недоступен для правосудия

Тверской райсуд Москвы отложил на 5 июня предварительное слушание по уголовному делу бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке убийства своего делового партнера. Связано это с тем, что Дмитрия Савельева и его предполагаемого сообщника не доставили на заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сенатор Дмитрий Савельев в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Экс-сенатор Дмитрий Савельев в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент “Ъ”, заседание не состоялось из-за того, что в суд не доставили Дмитрия Савельева и второго подсудимого Сергея Дюкова (Дюк). Также в суд не явился защитник последнего. Правда, на заседание приехал потерпевший — совладелец компании «Оптомониторинг» Сергей Ионов.

Ожидалось, что в ходе предварительного слушания Дмитрий Савельев заявит ходатайство о допуске к нему в СИЗО «Кремлевский централ» сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии с целью заключения контракта для отправки на СВО. Если суд в этом откажет, Дмитрий Савельев намерен подтвердить свое желание слушать дело с участием присяжных. В этом случае суд должен назначить дату отбора коллегии.

Экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали 2 августа 2024 года на заседании Совфеда. Позже он был лишен полномочий. Следственный комитет считает, что он пытался организовать убийство своего делового партнера Сергея Ионова, с которым у него были разногласия по ведению бизнеса в компании «Оптомониторинг». Гендиректор фирмы был осужден летом 2022 года на 2,5 года за растрату 1,6 млн руб. командировочных.

Следствие установило, что для поиска киллера, который бы убил Сергея Ионова на зоне, сенатор выделил $100 тыс.

Сам Дмитрий Савельев вину не признал. С обвинением согласился проходящий с ним в качестве посредника ранее неоднократно судимый житель Тульской области Сергей Дюков (Дюк), с просьбой о поиске киллера к которому обратился его троюродный брат, ветеран войны в Афганистане Юрий Нефедов. Последний также признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело будет рассмотрено отдельно. По делу Дмитрия Савельева он будет допрошен как свидетель.

Мария Локотецкая