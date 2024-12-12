Для бывшего сенатора не пожалели авторитета

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд санкционировал арест тульского авторитета Сергея Дюкова (Дюк). По версии следствия, он являлся посредником в подготовке несостоявшегося убийства бизнесмена Сергея Ионова, которое заказал экс-сенатор Дмитрий Савельев. Сам господин Дюков имеет в активе уже две судимости и в настоящее время отбывает пятилетний срок за вымогательство. При этом если в начале следствия по делу парламентария он частично признал вину, а затем полностью согласился с обвинением, то при избрании меры пресечения в суде заявил о его недоказанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Савельев (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Избрать Сергею Дюкову меру пресечения по последнему делу следователи решили, чтобы предотвратить его отправку после приговора из СИЗО в колонию. В ГСУ СКР рассудили, что в колонии фигурант «будет иметь возможность телефонных переговоров, переписки, краткосрочных и длительных свиданий». Чтобы минимизировать контакты обвиняемого с внешним миром и исключить возможность «совместно с другими соучастниками преступления выработать согласованную позицию», дабы избежать уголовной ответственности, следователи и обратились в Басманный суд Москвы.

Там в ходе заседания стало известно, что Сергей Дюков, обвиняемый в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Сергея Ионова, в процессе расследования несколько раз менял свою позицию. Так, после предъявления обвинения в марте этого года он частично согласился с версией следствия, а при предъявлении обвинения в новой редакции в августе признал вину «в полном объеме». Когда же 10 декабря представитель ГСУ СКР попросил заключить его в СИЗО, фигурант неожиданно заявил, что ни в чем не виноват. По крайней мере, в ходе слушания господин Дюков и его защитник назвали доводы следствия в пользу ареста необоснованными, утверждая, что доказательств его причастности к инкриминируемому преступлению в представленных материалах нет. Оба просили ходатайство следствия отклонить.

Однако, учитывая тяжесть выдвинутых подозрений и данные о личности обвиняемого, суд нашел просьбу следствия обоснованной и санкционировал арест и так находящегося под стражей господина Дюкова до 10 февраля 2025 года.

Личность жителя Тульской области действительно заслуживает внимания. Свою первую судимость Сергей Дюков получил 27 июля 2010 года по приговору Ясногорского районного суда Тульской области за убийство в 2008 году мужчины, у которого произошел конфликт с его дочерью. Его господин Дюков вывез в лес, расстрелял из обреза охотничьего ружья и там же закопал. А годом позже вместе с приятелями он ограбил автозаправку, похитив из кассы 23 тыс. руб. и забрав у ее сотрудников мобильные телефоны. За убийство, незаконный оборот оружия и грабеж (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 и ч. 2 ст. 161 УК РФ) суд назначил ему 11 лет строгого режима, а вышестоящая инстанция смягчила приговор до 10 лет и 10 месяцев заключения.

Освободившись из колонии, Сергей Дюков в 2020 году стал фигурантом нового уголовного дела. Вместе с Романом Бариновым (Барин) его обвинили в вымогательстве денег у местного предпринимателя, занимавшегося пассажирскими перевозками. Ему за три месяца пришлось поделиться с рэкетирами доходом более чем в 140 тыс. руб. Однако в августе 2022 года в ходе первого процесса в Тульском областном суде присяжные оправдали фигурантов. Обоим тогда инкриминировали вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ), а господину Баринову еще и занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ — от 8 до 15 лет заключения). Фигурантов освободили. Оправдательный приговор по этому делу в январе 2023 года отменил Первый апелляционный суд, вернув дело прокурору, а фактически на доследование. После этого в июле 2023 года оно оказалось в Центральном районном суде Тулы, но уже без вменявшейся ранее господину Баринову ст. 210.1 УК РФ. В ходе этого процесса оба фигуранта теперь признали вину, получив в декабре 2023 года по пять лет колонии строгого режима, и не стали обжаловать приговор.

Что касается участия в деле сенатора Дмитрия Савельева, который был задержан 2 августа 2024 года прямо на заседании Совета федерации, лишен неприкосновенности и арестован, то, по данным следствия, помочь ему подыскать исполнителя преступления Сергей Дюков взялся как раз в ходе повторного разбирательства по его второму делу летом 2023 года, когда еще находился на свободе.

По версии СКР, тогда сенатор Савельев решил устранить своего бывшего партнера по бизнесу Сергея Ионова. Тот летом 2022 года был приговорен Пресненским судом Москвы к 2,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млн руб. и отбывал срок в колонии в Калужской области.

Для того чтобы убить господина Ионова прямо на зоне, сенатор, по версии следствия, обратился к своему знакомому — так же как и он, ветерану войны в Афганистане Юрию Нефедову, а тот для поиска киллера и привлек своего родственника Сергея Дюкова.

Всего, по данным следствия, господин Савельев выделил на убийство $100 тыс., из которых половину посредник Нефедов оставил себе. Он попросил господина Дюкова за $50 тыс. найти исполнителя, передав родственнику аванс в $5 тыс. Тот в августе 2023 года приехал в Москву и встретился с бывшим оперуполномоченным ФСИН Пестуновым, которого, в свою очередь, просил подыскать киллера. Однако тот сообщил о поступившем заказе в правоохранительные органы, которые инсценировали смерть бизнесмена и записали все встречи Пестунова с посредниками.

Весной 2024 года Юрий Нефедов получил от сенатора Савельева через его помощницу $100 тыс. Самого же господина Нефедова взяли 19 марта в центре столицы при передаче оперативнику Пестунову $45 тыс. Через два дня его арестовали. Фигурантам Нефедову и Дюкову инкриминировали подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По последнему решению Басманного суда, господин Нефедов останется в СИЗО до 19 февраля. При этом сам фигурант, который числился учредителем тульского ООО «Подъяче» (специализируется на аренде недвижимости), к вопросу продления своего ареста отнесся совсем безразлично, оставив его «на усмотрение суда».

Что же касается господина Савельева, то, по словам адвоката Николая Яшина, позиция его подзащитного остается неизменной: свою вину он категорически не признает и от дачи показаний пока воздерживается.

Мария Локотецкая