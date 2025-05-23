Жители Уфы и Благовещенска обвиняются в разбое и похищении людей

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело четверых жителей Уфы и Благовещенска от 30 до 40 лет. Они обвиняются в вымогательстве с применением насилия (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищении двух человек (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в августе 2023 года семь жителей Уфы и Благовещенска, некоторые из которых имели авторитет в криминальном мире, вымогали у трех человек 3 млн руб. под предлогом якобы они совершили изнасилования. Через несколько дней обвиняемые, угрожая сжечь дом и автомобиль, а также изувечить родных, потребовали от матери одного из потерпевших 500 тыс. руб.

Позднее соучастники вывезли жертв в безлюдное место и избили бейсбольными битами и металлическими монтировками, требуя от каждого по 1,5 млн руб., а затем похитили принадлежащие отцу одного из потерпевших автомобиль и две бензопилы общей стоимостью более 280 тыс. руб.

Кроме того, некоторые из обвиняемых требовали у своего знакомого 400 тыс. руб.

В ноябре 2023 года трое членов группировки вымогали у уфимца 250 тыс. руб. Не получив деньги, один из них поджег автомобиль BMW потерпевшего стоимостью свыше 1,3 млн руб.

Обвиняемые не признают вину.

Материалы в отношении организатора группировки и одного из соучастников выделены в отдельное производство, еще один объявлен в розыск.

Майя Иванова