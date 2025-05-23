Ульяновская авиакомпания «Волга-Днепр» увековечила имя великого полярника

Авиакомпания «Волга-Днепр», головной офис которой находится в Ульяновске, увековечила имя полярника Артура Чилингарова. Об этом накануне на своем официальном сайте сообщила группа компаний «Волга-Днепр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспедиция в Антарктиду под руководством Артура Чилингарова на самолете Ил-76 в 2002 году

Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ Экспедиция в Антарктиду под руководством Артура Чилингарова на самолете Ил-76 в 2002 году

Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, уже много лет в авиации существует традиция — присваивать самолетам имена великих людей, которые внесли весомый вклад в развитие страны. Поэтому в канун Дня полярника (он отмечается 21 мая) авиакомпания присвоила одному из своих самолетов Ил-76ТД-90ВД имя Артура Чилингарова.

В авиакомпании отмечают, что на протяжении своей 35-летней истории авиакомпания «Волга-Днепр» неоднократно перевозила жизненно важные грузы и оборудование в труднодоступные регионы Арктики и Антарктиды. В этом году завершился десятый, юбилейный, сезон полетов в Антарктиду, начиная с 2015 году компания выполнила почти 300 рейсов, доставив более 2 800 тонн грузов и свыше 6500 сотрудников научно-исследовательских станций и туристов.

«С самолетом Ил-76 неразрывно связано и имя выдающегося ученого-полярника — Артура Николаевича Чилингарова. В 1991 году он участвовал и руководил полетами Ил-76 в Антарктиду. Прошло много лет, но мы всегда помним первопроходцев и их вклад в историю. Именно поэтому мы приняли решение увековечить имя и память великого полярного исследователя. Теперь самолет нашей авиакомпании Ил-76ТД-90ВД, выполняющий полеты в Антарктиду, с гордостью носит имя Артура Николаевича Чилингарова», — отметил Игорь Борисович Аксенов, генеральный директор авиакомпании «Волга-Днепр».

Артур Чилингаров (25.09.1939 — 1 июня 2024) — известный советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, Герой Советского Союза (1986) и России (2008), член-корреспондент РАН, депутат Госдумы VII и VIII созывов (2016—2024), Первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной полярной академии, доктор географических наук (2001), профессор.

Андрей Васильев, Ульяновск