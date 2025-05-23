Прокуратура Липецкой области открыла горячую линию после атаки БПЛА в Ельце

Прокуратура Липецкой области организовала горячую линию для оказания помощи пострадавшим в результате ночных атак беспилотников на Елец. Ранее сообщалось, что в результате атаки на город пострадали восемь человек. Повреждения получило 20 квартир.

Пострадавшие жители города и владельцы поврежденных домов могут обратиться за помощью по номеру: 8 (4742) 27-34-59, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ночь на 23 мая над российскими регионами было сбито 122 беспилотника, сообщали в Минобороны. В Ельце фрагменты сбитого БПЛА упали на жилой дом, повредив 20 квартир. Пострадавших жильцов нет. Еще один беспилотник атаковал промышленную зону города — в результате удара по предприятию начался пожар, в нем пострадали восемь человек.

Полина Мотызлевская