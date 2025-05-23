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Татарстан готов провести Игры БРИКС этой зимой

Инфраструктура Татарстана позволяет провести Игры БРИКС уже этой зимой, но программа мероприятий еще не составлена. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе министерства спорта республики.

Татарстан готов провести Игры БРИКС этой зимой

Татарстан готов провести Игры БРИКС этой зимой

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Татарстан готов провести Игры БРИКС этой зимой

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Пока это только планы, полная схема проведения еще не разрабатывалась», — отметили в ведомстве.

Ранее министр спорта Владимир Леонов заявил, что Татарстан вырос с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта и теперь может проводить не только соревнования по летним видам спорта.

С 12 по 23 июня 2024 года в Казани прошли Игры стран БРИКС, участие в которых приняли спортсмены из 82 стран мира.

Дарья Сайфиева

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