ФАС и суд отменили закупку станков для ОДК-УМПО за 2,9 млрд рублей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) в арбитражном суде Москвы не смогла оспорить решение Федеральной антимонопольной службы, отменившей закупку токарно-карусельных станков для ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» за 245,3 млн юаней (около 2,9 млрд руб. по курсу на 8 августа 2024 года, когда было опубликовано извещение о закупке).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов спора, поводом для решения ФАС стала жалоба ООО «Супервэйв групп» из Ленинградской области. По мнению компании, организаторы закрытого конкурса незаконно отклонили ее заявку, сославшись на отсутствие опыта поставок и ввода в эксплуатацию подобного оборудования. Наименование победителя конкурса в материалах дела не приводится.

Антимонопольный орган посчитал, что критерий наличия опыта заказчики установили незаконно. Не согласившись с решением, ОДК обратилась с исковым заявлением к ФАС.

Арбитражный суд пришел к выводу, что заказчики не представили доказательств законности требований к поставщикам. Кроме того, говорится в решении, позиция ФАС совпадает с судебной практикой.

«Доводы заявителя также по существу сводятся к обоснованию проводимой закупки, а также к пояснению важности удовлетворения потребности заказчика в предмете закупки»,— говорится в судебном акте.

Идэль Гумеров