Фото 23.05.2025, 14:15 обновлено 15:06 Прощание с Юрием Григоровичем Кадры из Большого театра 23 мая в Большом театре состоялась церемония прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Он умер 19 мая в возрасте 98 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Венок у входа в Государственный академический Большой театр Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Церемония прощания состоялась на Исторической сцене Большого театра Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Зампредседателя художественного совета балетной труппы Большого театра Борис Акимов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Гроб с телом балетмейстера Юрия Григоровича Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Церемония прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Руководитель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Бывший генеральный директор 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