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обновлено 15:06

Прощание с Юрием Григоровичем

Кадры из Большого театра

23 мая в Большом театре состоялась церемония прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Он умер 19 мая в возрасте 98 лет.

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Венок у входа в Государственный академический Большой театр

Венок у входа в Государственный академический Большой театр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания состоялась на Исторической сцене Большого театра

Церемония прощания состоялась на Исторической сцене Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампредседателя художественного совета балетной труппы Большого театра Борис Акимов

Зампредседателя художественного совета балетной труппы Большого театра Борис Акимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Гроб с телом балетмейстера Юрия Григоровича

Гроб с телом балетмейстера Юрия Григоровича

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем

Церемония прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда

Руководитель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший генеральный директор ГАБТ Владимир Урин (в центре)

Бывший генеральный директор ГАБТ Владимир Урин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Предприниматель Алимжан Тохтахунов

Предприниматель Алимжан Тохтахунов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (в центре)

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Хореограф и балетмейстер Михаил Лавровский (справа)

Хореограф и балетмейстер Михаил Лавровский (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прима-балерина Большого театра народная артистка РФ Светлана Захарова

Прима-балерина Большого театра народная артистка РФ Светлана Захарова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев (справа) и министр культуры РФ Ольга Любимова (вторая справа)

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев (справа) и министр культуры РФ Ольга Любимова (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Искусствовед Андрей Золотов (слева) и худрук Московского областного государственного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев

Искусствовед Андрей Золотов (слева) и худрук Московского областного государственного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с балетмейстером в главном зале Большого театра

Церемония прощания с балетмейстером в главном зале Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Балетмейстер Андрис Лиепа

Балетмейстер Андрис Лиепа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Портрет балетмейстера Юрия Григоровича у входа в Большой театр

Портрет балетмейстера Юрия Григоровича у входа в Большой театр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вынос гроба из здания Большого театра

Вынос гроба из здания Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Портрет Юрия Григоровича

Портрет Юрия Григоровича

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Венок у входа в Государственный академический Большой театр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания состоялась на Исторической сцене Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампредседателя художественного совета балетной труппы Большого театра Борис Акимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Гроб с телом балетмейстера Юрия Григоровича

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший генеральный директор ГАБТ Владимир Урин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Предприниматель Алимжан Тохтахунов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Хореограф и балетмейстер Михаил Лавровский (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прима-балерина Большого театра народная артистка РФ Светлана Захарова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев (справа) и министр культуры РФ Ольга Любимова (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Искусствовед Андрей Золотов (слева) и худрук Московского областного государственного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с балетмейстером в главном зале Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Балетмейстер Андрис Лиепа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Портрет балетмейстера Юрия Григоровича у входа в Большой театр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вынос гроба из здания Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Портрет Юрия Григоровича

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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