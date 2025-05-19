Умер хореограф Юрий Григорович

Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович. Об этом сообщил ТАСС его помощник Александр Колесников.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году»,— рассказал собеседник агентства, не приведя каких-либо подробностей.

Информацию о смерти хореографа также подтвердил Бахрушинский музей.

Господин Григорович окончил Ленинградское хореографическое училище. В 1946 году был принят в кордебалет Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Одновременно был автором постановок в балетной студии ленинградского Дворца культуры имени А. М. Горького.

В 1965 году окончил институт театрального искусства имени А. В. Луначарского. В 1962–1964 годах был балетмейстером ленинградского театра. В 1964 году назначен главным балетмейстером московского Большого театра, занимал этот пост до 1995-го. С 2008 года вернулся и стал его штатным хореографом. В числе его известных поставок — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик».

В 1993–1995 годы также сотрудничал с балетной труппой Башкирского театра оперы и балета. С 2004-го — почетный член Российской академии художеств. В 2013—2015 годы входил в общественный совет при Министерстве культуры. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2011, 2007, 2002), получил более 60 российских и зарубежных наград.