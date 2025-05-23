Уфимка обвиняется в продаже наркотиков и смерти школьницы от передозировки

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ) и склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (п «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Обвинение предъявлено 19-летней жительнице Уфы.

По версии следствия, в мае 2024 года фигурантка уголовного дела получила от неустановленных людей гашиш и забрала через тайник синтетический наркотик метадон. Сняв квартиру на Коммунистической улице в Уфе для расфасовки партии запрещенных веществ, она пригласила туда трех несовершеннолетних девушек, продала им и уговорила принять наркотики.

В результате 15-летняя школьница скончалась от острого отравления.

Обвиняемая частично признала вину.

Майя Иванова