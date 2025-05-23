Число пострадавших при атаке на Льгов Курской области выросло до 16

Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову Курской области выросло до 16 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки повреждения получили более 30 частных домов и как минимум три многоквартирных дома.

По данным Александра Хинштейна, 14 раненых находятся в Курской областной больнице, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По информации главы региона, двух человек отпустили на амбулаторное лечение с легкими ссадинами.

Кроме того, по данным на 23:00 мск 22 мая в результате атаки повреждения получили 30 частных домов, в 26-ти квартирах в трех многоквартирных домах выбиты окна. Удар также задел два магазина, автомойку, повреждения получили 14 легковых и 9 грузовых автомобилей.

Вечером, 22 мая, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на трассу Курск-Рыльск на въезде в город Льгов. По данным «РИА Новости», ВСУ могли нанести удар с помощью РСЗО HIMARS.