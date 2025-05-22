В Курской области от массовой атаки ВСУ пострадали 12 человек

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Льгову в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Атака затронула трассу Курск-Рыльск на въезде в город.

В результате пострадали 12 человек, включая двух детей. 13-летний ребенок получил осколочные ранения, а 16-летний подросток — черепно-мозговую травму. Среди пострадавших семь женщин и трое мужчин, все с осколочными ранениями и ушибами.

Александр Хинштейн уточнил, что их жизни вне опасности, и все раненые доставлены в Курскую областную больницу. Повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла и повреждены фасады. Ремонтные бригады начнут работу «как только позволит оперативная обстановка».

Анна Швечикова