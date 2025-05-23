Сети гипермаркетов «Блюмарт» грозит банкротство из-за недоимки в 36,9 млн рублей

Налоговики подали заявление о банкротстве сети «Блюмарт» из-за недоимки в 36,9 млн руб. Компания, испытывающая финансовые трудности, ищет способы реструктурировать долги.

По данным СПАРК, выручка «Блюмарта» в 2024 году упала на 13,7%, до 1,9 млрд руб., а убыток вырос в 8 раз — до 390 млн руб. С начала 2025 года против компании возбуждено 45 арбитражных дел на 271 млн руб.

Владелец сети Александр Ромашкин заявил «Ъ», что планирует погасить долги, в том числе через мировое соглашение. Часть магазинов временно закрыта, но новый гипермаркет в ТЦ «Армадахоум» вскоре откроется.

Проблемы «Блюмарта» отражают кризис в DIY-сегменте: продажи сантехники с начала года упали на 9%. Рынок страдает из-за роста цен на услуги рабочих и конкуренции с онлайн-ритейлом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Плитку обложили кредиторы».