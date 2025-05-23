Плитку обложили кредиторы

Сети гипермаркетов «Блюмарт», специализирующейся на продаже товаров для ремонта, грозит банкротство. Этого добиваются налоговики из-за недоимки в бюджет. Ритейлер, впрочем, ищет возможности погасить задолженность, а также исполнить требования других контрагентов. Компании сейчас приходится непросто, так как некрупные игроки стали проигрывать онлайн-рознице. Проблем добавляет и падение продаж в целом на DIY-рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как обнаружил в картотеке арбитражных дел “Ъ”, 19 мая 2025 года инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №23 по Москве подала заявление о банкротстве сети гипермаркетов «Блюмарт», специализирующейся на продажах сантехники и плитки. Сейчас работа части магазинов сети приостановлена, сообщили “Ъ” в самой компании.

ООО «Блюмарт» создано в 2015 году, единственный владелец сети — ее гендиректор Александр Ромашкин. Выручка ритейлера по итогам 2024 года снизилась на 13,7% год к году, до 1,9 млрд руб.; чистый убыток вырос в восемь раз, до 390 млн руб.

Налоговики подают заявление о банкротстве того или иного юрлица в случае задолженностей по налогам. Эта сумма у ООО «Блюмарт» по состоянию на февраль 2025 года составила 36,9 млн руб., следует из данных СПАРК. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили.

Подача заявления о банкротстве со стороны уполномоченного органа может стать, по словам управляющего партнера Briefcase Law Office Евгения Крюкова, «красной чертой для контрагентов». По его словам, это может привести к отказу от отгрузки товара для таких компаний или к оспариванию платежей. Сложное финансовое положение компании показывает и рост количества судебных дел. Только с начала 2025 года ООО «Блюмарт» стало выступать в качестве ответчика в 45 арбитражных делах на общую сумму более 271 млн руб.

Тем не менее даже на столь позднем этапе компания формально сохраняет возможность урегулировать споры со всеми заявителями, отмечает арбитражный управляющий Антон Сычев. Это можно сделать через заключение мирового соглашения на стадии инициирования дела о банкротстве. Также «Блюмарт» может рассмотреть возможность реструктуризации долга, считает господин Сычев.

О таком намерении “Ъ” заявил владелец «Блюмарта» Александр Ромашкин. Это позволит в итоге погасить задолженность в полном объеме, рассчитывает он.

«В 2025 году мы намерены продолжать закрывать образовавшиеся задолженности»,— говорит господин Ромашкин. По его словам, трудности в работе компании возникли в конце 2024 года, когда была приостановлена работа центрального склада и первого гипермаркета сети на 14-м км МКАД. На некоторое время была приостановлена работа торговой точки «Блюмарта» в торгцентре XL в Мытищах, но она уже возобновлена. Вскоре заработает новый гипермаркет в торгцентре «Армадахоум» на юге Москвы: его открытие переносилось.

Столкнулся с трудностями и весь рынок DIY-товаров, включая крупных игроков. Замедление темпов роста в этом году прогнозируют в розничной сети «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) (см. “Ъ” от 16 апреля). Участники рынка связывают это с ростом цен на услуги рабочих, из-за чего потребителям приходится растягивать ремонтные работы на несколько лет, а также общим замедлением темпов жилого строительства. По данным оператора фискальных данных «Такском», с 1 января по 20 мая 2025 года продажи сантехники упали в среднем на 9% год к году. Как отмечают эксперты, профильные гипермаркеты, рассчитанные на работу с розничными продажами, продолжают терять трафик и уже не могут конкурировать с онлайн-площадками, предлагающими более выгодные условия.

Алина Мигачёва