ВЦИОМ: 82% россиян считают, что молодежь может самореализоваться в РФ

Подавляющее большинство россиян (82%) считают, что в стране есть все условия для самореализации молодежи, следует из опроса ВЦИОМа. 70% граждан уверены, что эти условия есть и на региональном уровне. За последние пять лет убежденность в этом возросла в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

В телефонном опросе поучаствовали 1,6 тыс. человек. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Опрос был посвящен деятельности платформы «Россия — страна возможностей». ВЦИОМ также опрашивал россиян, знают ли они об этой платформе (46% ответили, что да), а также о том, помогает ли она в самореализации молодежи (66% ответили, что согласны с этим утверждением). 68% респондентов заявили, что хотят участия своих детей и внуков в одном из проектов платформы.