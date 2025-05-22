В Подмосковье начали штрафовать за разговор по телефону за рулем

В Московской области комплексы фотовидеофиксации начали фиксировать использование мобильного телефона за рулем автомобиля, сообщили в областном минтрансе. По словам главы ведомства Марата Сибатулина, пока данный вид нарушений распознают 30 камер, которые выявили первые 105 нарушений, однако функции по распознаванию использования телефона «массово внедряются» и в других комплексах. «Высокая тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны, вынуждает нас работать на опережение»,— добавил господин Сибатулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В настоящее время на дорогах Московской области работают около 1,8 тыс. дорожных камер, более трети из них могут распознавать отсутствие ремня безопасности и использование телефона за рулем, рассказали в подмосковном минтрансе. С начала 2025 года с помощью дорожных камер в области было вынесено 133 тыс. штрафных постановлений за непристегнутый ремень безопасности.

В Москве действуют 3,8 тыс. дорожных камер, способных распознавать 65 видов нарушений, в том числе разговор по телефону. Использование мобильного телефона за рулем автомобиля по КоАП РФ карается штрафом в размере 1,5 тыс. руб.

Иван Тяжлов