BYD впервые обогнал Tesla по продажам в Европе

BYD впервые сумел обогнать Tesla по продажам электромобилей в Европе. Как следует из отчета аналитической компании JATO Dynamics, китайский автоконцерн в апреле продал 7231 электромобиль, в то время как компания Илона Маска — 7165.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Разница между двумя показателями может быть и невелика, отмечают авторы исследования, но здесь куда важнее динамика продаж двух крупнейших игроков на рынке электромобилей. Если у Tesla продажи в Европе по итогам апреля упали на 49% по сравнению с прошлым годом, то у ее китайского конкурента они подскочили на 169%.

«Это переломный момент для европейского автомобильного рынка, особенно если учесть, что Tesla уже много лет лидирует на европейском рынке электромобилей, в то время как BYD официально начал свою деятельность в Европе за пределами Норвегии и Нидерландов только в конце 2022 года»,— отметил аналитик JATO Фелипе Муньос.

Продажи Tesla в Европе падают с начала года. Как и другие участники рынка, американская компания сталкивается с ростом конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Аналитики также отмечают устаревание модельного ряда компании. Существенно на продажах компании сказываются и высказывания самого Илона Маска, которого критикуют не только за массовые увольнения госслужащих в США, но и поддержку крайне правых партий Германии и Великобритании.

Кирилл Сарханянц