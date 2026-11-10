«Главное отличие — силовая установка»
Дмитрий Гронский — о «китайском Rolls-Royce»
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В Абу-Даби состоялась премьера люкс-седана Yangwang Altior от концерна BYD. Новинку уже успели окрестить «китайским Rolls-Royce». Представленный автомобиль похож на Phantom и внешне, и отчасти конструктивно. У него практически такой же силуэт, очень похожая решетка радиатора, задние двери, как и у «англичанина», открываются против хода движения, а в дверях этих, как у Rolls-Royce, есть ниши для зонтов. В салоне натуральное дерево и шелк.
Главное отличие — силовая установка. «Китайский Rolls-Royce» — это, конечно же, электромобиль, который приводят в движение четыре электромотора, а батарея, как пишут, позволит на одном заряде проехать до 1 тыс. км.
Комментаторы успели написать, что новинку, скорее всего, будет ждать судебный иск от Rolls-Royce, как это уже сделала другая британская компания. Пару месяцев назад стало известно, что Jaguar Land Rover обвинила BYD в копировании внедорожника Defender и начала судебные разбирательства. В августе суд назначил обыск в офисах BYD в Нидерландах, где судебные приставы изъяли цифровые документы по подозрению в обратном инжиниринге Defender для использования технологий в модели BYD Ti7.
Ранее Jaguar Land Rover уже выигрывала судебные разбирательства с китайскими производителями, например, в деле против Jiangling Motor Corporation, обвиняемой в копировании Range Rover Evoque. Но это было во времена, когда те никакого внимания не обращали на решения судебных органов ЕС. А в Старом Свете особо и не настаивали, потому что китайские копии, вернее, пародии на европейские машины, нигде, кроме КНР, не продавались. Но с тех пор многое изменилось.
BYD уже три года официально представлена на автомобильном рынке Великобритании. BYD Ti7 ожидается на британском рынке в январе с ценой от 48 тыс. фунтов, что примерно на 20 тыс. фунтов дешевле скопированного Defender 110. Кроме того, у Jaguar Land Rover в Китае есть партнер в лице концерна Chery, ряд моделей которого являются прямыми конкурентами продукции BYD.