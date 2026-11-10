«Главное отличие — силовая установка»

Ранее Jaguar Land Rover уже выигрывала судебные разбирательства с китайскими производителями, например, в деле против Jiangling Motor Corporation, обвиняемой в копировании Range Rover Evoque. Но это было во времена, когда те никакого внимания не обращали на решения судебных органов ЕС. А в Старом Свете особо и не настаивали, потому что китайские копии, вернее, пародии на европейские машины, нигде, кроме КНР, не продавались. Но с тех пор многое изменилось.