Подросток на электросамокате получил тяжелые травмы после ДТП с BMW в Ленобласти

Около половины девятого вечера 21 мая у дома 2-2 по Железнодорожной улице в поселке Старо-Паново 26-летний житель Смоленской области за рулем BMW выехал на перекресток равнозначных дорог и столкнулся с электросамокатом, которым управлял 16-летний подросток, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения подросток получил серьезные травмы, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Известно, что водитель немецкой иномарки в течение года девять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на улице Потапова из-за визита полиции сорвалась сходка стритрейсеров. В отдел доставили пять водителей, их машины отправились на спецстоянку.

Андрей Маркелов