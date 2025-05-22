«Единая Россия» отчиталась об активности избирателей на праймериз

В предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» за первые три дня приняли участие 2 млн избирателей, сообщил 22 мая секретарь генсовета партии Владимир Якушев. В первый день праймериз, 19 мая, выбор сделал 1 млн человек, на вторые сутки их количество достигло 1,6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего для участия в голосовании зарегистрировались 3,3 млн человек — это почти 12% от общего числа избирателей в тех регионах, где осенью пройдут выборы. По данным господина Якушева, самая высокая явка среди субъектов РФ, где в сентябре изберут депутатов региональных парламентов, зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе — почти 13% от списочного состава избирателей. Среди административных центров, где пройдут выборы в гордумы, накануне лидировал Ростов-на-Дону (более 9%), но на третий день его обогнала Кострома (10,5% избирателей).

Наконец, в абсолютном выражении по итогам трех дней праймериз лидирует Челябинская область, где проголосовали 206 тыс. человек. Она же, согласно официальному сайту предварительного голосования, занимает второе место по числу зарегистрированных кандидатов (3482), уступая только Краснодарскому краю (3568).

Количество избирателей, заявившихся на праймериз-2025, оказалось максимальным за три последних года. В 2022 году на голосование зарегистрировались 2 млн выборщиков, в 2023-м — 3,17 млн, а в 2024-м — более 2,9 млн (12,7% от общего числа избирателей в выборных регионах).

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 57 субъектах РФ проходит в электронной форме и продлится до вечера 25 мая. По итогам праймериз будут отобраны кандидаты, которых партия выдвинет на осенних выборах разных уровней.

Божена Иванова