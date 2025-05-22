Бывшему замглавы Кубани Нестеренко вменяют ущерб в 130 млн рублей

Бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Александру Нестеренко предъявили обвинения в причинении ущерба на сумму порядка 130 млн руб. Как сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах, ущерб связан с его деятельностью на предыдущем месте работы — в Главном управлении строительства Краснодарского края (ГКУ), где он курировал строительство социальных объектов в новых регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

По информации следствия, преступная деятельность господина Нестеренко заключалась в подписании актов о выполненных работах, которые на самом деле либо не были завершены, либо выполнены с серьезными нарушениями. Проверка выявила эти нарушения при строительстве объектов в период 2023–2024 годов.

В мае 2024 года, Александр Нестеренко сменил на посту вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, задержанного по подозрению в получении взятки. Губернатор края Вениамин Кондратьев 21 мая 2025 года уволил Нестеренко, объяснив это срывом сроков строительства более половины социальных объектов, курируемых бывшим заместителем.

22 мая сотрудники регионального УФСБ задержали господина Нестеренко в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы до 10 лет по статье 285 УК РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вице-губернатор злоупотребил доверием главы Кубани».

Екатерина Отрашкевич