Путин назвал сбережение народа главной задачей страны

Президент России Владимир Путин заявил, что задача государства заключается в сохранении народа и его культуры. Примером такой деятельности он назвал Государственный исторический музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций»,— сказал господин Путин на торжественной церемонии вручения госнаград (цитата по сайту Кремля).

По мнению президента, крепкие семейные устои и традиционные ценности — прочная опора тысячелетней государственности и надежный нравственный ориентир для всех поколений и общества в целом.

Екатерина Отрашкевич