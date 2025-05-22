Экс-сотрудника Курской АЭС обвинили в получении взятки в виде Porsche

Ленинский райсуд Курска заключил под стражу бывшего заместителя начальника реакторного цеха №2 Курской атомной электростанции Евгения Широких. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По решению суда обвиняемый отправлен в СИЗО на один месяц и восемь суток.

Уголовное дело возбуждено региональным управлением Следственного комитета России на основании материалов местного УФСБ. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, Евгению Широких вменяется в вину получение в 2020 году взятки в виде автомобиля Porsche Macan за оказание содействия в заключении договоров на поставку и прием оборудования для нужд атомной станции. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце прошлого года Курчатовский горсуд Курской области приговорил к четырем годам колонии руководителя управления по работе с филиалами на площадках АЭС в АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» Юрия Мякшина. В суде было установлено, что тот хотел дать сотруднику Курской АЭС взятку в размере 2,4 млн руб. за разработку эксплуатационной документации по контракту, который институт должен был исполнять для станции.

Сергей Толмачев, Воронеж