Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Краснодар» 29 19 7 3 56:23 64

2. «Зенит» 29 19 6 4 55:18 63

3. ЦСКА 29 16 8 5 45:21 56

4. «Динамо» (М) 29 16 8 5 61:32 56

5. «Спартак» 29 16 6 7 51:25 54

6. «Локомотив» 29 14 8 7 47:40 50

7. «Рубин» 29 12 6 11 38:43 42

8. «Ростов» 29 10 8 11 40:42 38

9. «Акрон» 29 10 5 14 38:51 35

10. «Крылья Советов» 29 8 6 15 35:50 30

11. «Химки» 29 6 11 12 35:51 29

12. «Динамо» (Мх) 29 6 10 13 26:34 28

13. «Нижний Новгород» 29 7 6 16 27:52 27

14. «Ахмат» 29 4 13 12 27:45 25

15. «Оренбург» 29 4 7 18 26:52 19

16. «Факел» 29 2 11 16 13:41 17

30-й, заключительный тур

24.05: «Акрон»—«Локомотив», «Динамо» (Мх)—«Ростов», «Зенит»—«Ахмат», «Краснодар»—«Динамо», «Рубин»—«Оренбург», «Факел»—«Крылья Советов», «Спартак»—«Химки», ЦСКА—«Пари Нижний Новгород».

Все матчи начнутся в 16:30 по московскому времени.