Интрига в чемпионатах России по футболу перед заключительным туром в XXI веке

Год Чемпион Тур, когда определился чемпион Количество команд, претендовавших на медали перед последним туром

2001 «Спартак» 28 3

2002 «Локомотив» Золотой матч 3

2003 ЦСКА 29 4

2004 «Локомотив» 30 5

2005 ЦСКА 29 3

2006 ЦСКА 29 4

2007 «Зенит» 30 4

2008 «Рубин» 27 4

2009 «Рубин» 29 6

2010 «Зенит» 28 3

2011–2012 «Зенит» 41 (всего было 44 тура) 5

2012–2013 ЦСКА 29 3

2013–2014 ЦСКА 30 3

2014–2015 «Зенит» 28 3

2015–2016 ЦСКА 30 4

2016–2017 «Спартак» 27 3

2017–2018 «Локомотив» 29 4

2018–2019 «Зенит» 27 3

2019–2020 «Зенит» 26 4

2020–2021 «Зенит» 28 6

2021–2022 «Зенит» 27 3

2022–2023 «Зенит» 26 4

2023–2024 «Зенит» 30 3

2024–2025 ? 30 5