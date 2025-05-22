Интрига в чемпионатах России по футболу перед заключительным туром в XXI веке
Год Чемпион Тур, когда определился чемпион Количество команд, претендовавших на медали перед последним туром
2001 «Спартак» 28 3
2002 «Локомотив» Золотой матч 3
2003 ЦСКА 29 4
2004 «Локомотив» 30 5
2005 ЦСКА 29 3
2006 ЦСКА 29 4
2007 «Зенит» 30 4
2008 «Рубин» 27 4
2009 «Рубин» 29 6
2010 «Зенит» 28 3
2011–2012 «Зенит» 41 (всего было 44 тура) 5
2012–2013 ЦСКА 29 3
2013–2014 ЦСКА 30 3
2014–2015 «Зенит» 28 3
2015–2016 ЦСКА 30 4
2016–2017 «Спартак» 27 3
2017–2018 «Локомотив» 29 4
2018–2019 «Зенит» 27 3
2019–2020 «Зенит» 26 4
2020–2021 «Зенит» 28 6
2021–2022 «Зенит» 27 3
2022–2023 «Зенит» 26 4
2023–2024 «Зенит» 30 3
2024–2025 ? 30 5