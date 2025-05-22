Россия официально утратила первенство в медальном зачете Сочи-2014

Россия опустилась на вторую позицию в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло после отклонения Федеральным судом Швейцарии апелляции биатлониста Евгения Устюгова о восстановлении олимпийских наград, сообщила пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Лидером зачета теперь стала Норвегия с 11 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Россия с 10 золотыми, 10 серебряными и 9 бронзовыми наградами заняла второе место. На третьей строчке расположилась Канада (10-10-5).

Согласно судебному вердикту, все результаты Евгения Устюгова с 27 августа 2013 года до завершения его карьеры в сезоне 2013/2014 аннулированы. Спортсмен лишен золотой награды Олимпиады, которую он завоевал в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Решение обжалованию не подлежит.

В ноябре 2024 года BIU информировал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу господина Устюгова. Обжаловать это постановление можно было только в Федеральном суде Швейцарии.

Биатлонист также был наказан за другое нарушение антидопинговых правил, связанное с употреблением оксандролона, на основе данных московской лаборатории по допинг-пробам российских атлетов за 2012–2015 годы. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Евгений Устюгов выиграл масс-старт и получил бронзу в эстафете. В 2020 году CAS признал его виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/2014.

Обвинения против спортсмена были выдвинуты Международным союзом биатлонистов (IBU). В 2017 году, через три года после завершения его карьеры, IBU инициировал дело на основании данных биологического паспорта. Устюгов доказал свою невиновность, однако в 2020 году IBU повторно предъявил обвинения по тому же делу.

Алина Зорина