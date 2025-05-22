Куйбышевская железная дорога фиксирует снижение числа ДТП на железнодорожных переездах

За первые четыре месяца 2025 года на Куйбышевской магистрали зафиксировали два случая столкновения автомобилей с поездами на железнодорожных переездах. Это на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Оба инцидента произошли из-за нарушений правил дорожного движения водителями. В результате одного из ДТП пострадал человек, но погибших нет.

Куйбышевская магистраль призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники активно проводят мониторинг состояния переездов, капитальный ремонт и оснащение их современными устройствами для предотвращения подобных происшествий.

Андрей Сазонов