Собянин сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО Минобороны сбили еще четыре беспилотных аппарата на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Воздушная атака беспилотников на столичный регион продолжается с минувшей ночи. Сергей Собянин с начала четверга неоднократно сообщал об уничтожении БПЛА. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Аэропорты столичного авиаузла несколько раз прерывали работу на фоне атак дронов, были задержаны более 160 рейсов.