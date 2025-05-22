По морскому счету

Власти Анапы увеличили размер исковых требований к владельцам потрепевших крушение в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с 211 млн руб. до 545 млн руб. Помимо иска анапских властей о возмещении экологического вреда, суды рассматривают и другие. К примеру, Морспасслужба оценила предварительный размер компенсации средств, потраченных на ликвидацию последствий от крушения танкеров, в 314,5 млн руб. Росприроднадзор оценил сумму ущерба окружающей среде в 84,9 млрд руб. Таким образом, совокупный объем претензий к судовладельцам превысил 85,8 млрд руб.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство администрации Анапы об увеличении исковых требований к владельцам танкеров «Волгонефть-212» (эксплуатант — ООО «Кама шиппинг») и «Волгонефть-239» (собственник — ЗАО «Волгатранснефть»), потерпевших 15 декабря 2024 года крушение у Керченского пролива, до 545 млн руб. Решение принято в четверг, 22 мая, в ходе рассмотрения иска муниципалитета о возмещении ущерба, причиненного разливом мазута. Как сообщает пресс-служба администрации Анапы, в дело в качестве третьих лиц привлечены все подрядчики, с которыми были заключены контракты, а в качестве соответчика — собственник «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл».

Изначально мэрия города-курорта предъявила иск на сумму 211 млн руб.— именно столько на тот момент она выплатила из бюджета по контрактам на ликвидацию последствий ЧС. Однако администрация сразу предупредила, что сумма иска может быть увеличена по мере уточнения затрат. На сегодняшний день сумма оплаченных контрактов выросла на 343 млн руб.

«Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушения утром 15 декабря 2024 года. К утру 17 декабря вытекшие из танкеров нефтепродукты выбросило штормом на берег Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Сообщалось, что в результате аварии в Черное море попало около 3 тыс. т мазута из 8,6 тыс. т, которые они перевозили. Позже мазут начали находить на берегу Крыма и Севастополя. Последствия экологической катастрофы на Кубани устраняются до сих пор. Оба судовладельца были привлечены к административной ответственности за нарушение требований технического регламента в связи с тем, что суда класса «река—море» находились в море за пределами легального срока пребывания — в зимнее время (ч. 2 ст. 14.43 КоАП). В отношении капитанов судов возбуждены уголовные дела.

Кроме иска анапских властей о возмещении вреда, возникшего в результате крушения танкеров, в судах рассматривают и другие.

Так, Арбитражный суд Кубани сейчас рассматривает иск Морспасслужбы к судовладельцам. Ведомство требует взыскать с собственников танкеров ЗАО «Волгатранснефть» и «Каматрансойл», а также с ООО «Кама шиппинг» (эксплуатанта) расходы, понесенные в ходе работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма исковых требований составляет 314,5 млн руб.

Также собственник затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» — взыскивает 200 млн руб. убытков с ООО «Кама шиппинг», эксплуатирующего судно по договору аренды. Иск к эксплуатанту («Кама шиппинг») о компенсации морального вреда на 10 млн руб. подал отец погибшего в ходе крушения матроса Александр Саблин из Астраханской области.

В начале апреля Росприроднадзор сообщил, что оценил сумму ущерба окружающей среде в результате крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре 2024 года в 84,9 млрд руб. Сумма вреда в отношении эксплуатанта танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама шиппинг») составила 49,5 млрд руб., в отношении собственника танкера «Волгонефть-239» (ЗАО «Волгатранснефть») — 35,5 млрд руб. Ведомство заявило, что у компаний есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока оно обещало подать к ним иски. Однако пока об этом ничего не сообщалось.

Ожидается, что свой иск подадут еще власти Краснодарского края, известно, что им на ликвидацию последствий катастрофы правительство РФ выделило порядка 1,6 млрд руб.

Ранее в рамках дела по иску Морспасслужбы ответчики предложили создать фонды ограничения ответственности на сумму 533 млн руб. каждый, обеспеченные гарантиями страховых компаний. Кодекс торгового мореплавания РФ предусматривает возможность ограничить ответственность судовладельцев этими суммами, рассчитанными по особой формуле. Но этим правом судовладельцы могут воспользоваться, если ущерб от загрязнения не явился результатом собственных действий (бездействия) собственника судна, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. Вопрос о создании фондов пока не разрешен.

Кроме того, суд привлек в дело Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью (IOPC Funds). Привлечение ресурсов фонда предусмотрено международной конвенцией ООН 1992 года, участником которой является и Россия. Фонд базируется в Лондоне и выплачивает компенсации при недостаточности национальных механизмов возмещения ущерба при его взыскании с судовладельцев. Согласно отчету IOPC Funds об инциденте с разливом мазута, который может затрагивать деятельность фонда (имеется у редакции), фонд пока не получил официального запроса о помощи от Российской Федерации.

В фонде «Ъ-Кубань» уточнили, что лимит гражданской ответственности за разлив (CLC limit) для участников конвенции составляет 4,51 млн условных единиц (порядка 516 млн руб.) для каждого судна, лимит ответственности с учетом средств фонда (CLC + Fund limit) — 203 млн условных единиц (23,3 млрд руб.).

Михаил Волкодав