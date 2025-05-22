Сегодня в селе Мальбагуш Азнакаевского района состоялось открытие общественно-культурного центра «Мелля», самого высокого здания в стране, которое было напечатано на 3D-принтере. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане открыли самое высокое здание в России, напечатанное на 3D-принтере

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан В Татарстане открыли самое высокое здание в России, напечатанное на 3D-принтере

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

«Мелля» предлагает жителям села условия, соответствующие городским стандартам. В здании есть многофункциональный зал с мультимедийным оборудованием, уютная библиотека с коворкинг-зоной и административный блок. Центр создан для работы, творчества и отдыха людей всех возрастов.

Жители села могут обратиться в администрацию, отправить почту или посетить фельдшерско-акушерский пункт.

«Мелля» — первый в России крупный объект, при строительстве которого использовалась 3D-печать, прошедшая официальную экспертизу. Технологию применили студенты Альметьевского политехнического техникума, создав прецедент для развития аддитивных технологий в строительной отрасли. Более того, центр «Мелля» попал в Книгу рекордов России как самое высокое здание, напечатанное на строительном 3D-принтере (10,1 м).

Артём Дергунов