«„Аркаим“ не требует мифотворчества»

Музей-заповедник «Аркаим» в Челябинской области 16 мая возглавила Елена Кондрашина. Раньше она управляла государственным художественным музеем Югры в Ханты-Мансийске и музейно-туристическим центром города Клин в Московской области. Госпожа Кондрашина на пресс-конференции рассказала о планах по развитию музея-заповедника, кадровых перестановках и популярности «Аркаима» среди эзотериков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба музея-заповедника «Аркаим» Фото: пресс-служба музея-заповедника «Аркаим»

В Челябинске 21 мая состоялась пресс-конференция нового генерального директора музея-заповедника «Аркаим» Елены Кондрашиной. Встреча была посвящена обсуждению приоритетных направлений деятельности культурного учреждения.

Елена Кондрашина отметила, что одним из важных направлений развития является музейно-выставочная деятельность. Новый руководитель «Аркаима» планирует сотрудничать с другими музеями в других регионах.

«Мы рассматриваем возможность организации выездных выставок в соседних регионах. Это направление напрямую связано с туристическим развитием музея-заповедника. Кроме того, в планах пересмотр маркетинговой стратегии, подходов к продвижению объекта не только внутри региона, но и на территориях, которые активно направляет к нам гостей, но пока довольно стихийно — в Башкирии, Свердловской и Оренбургской областях, Югре»,— поделилась Елена Кондрашина.

По ее словам, необходимо также пересмотреть подход к презентации музейных предметов. Для улучшения их восприятия в учреждении намерены внедрить цифровизацию и создать дополнительные информационные стенды.

«Научно-исследовательскую работу достаточно тяжело воспринимать, особенно человеку, который не сильно погружен в археологию и историю. Поэтому требуется пересмотр в части цифровизации наших музейных предметов и их репрезентации. Например, создание стендов, которые смогут "разговаривать с посетителем" без привлечения экскурсовода. Сейчас у нас выставлено много предметов, которые без экскурсии воспринимать сложно. Пояснительные тексты позволят проще понимать эти вещи каждому, кто зашел в музей»,— прокомментировала новый гендиректор музея-заповедника.

В музее планируют поставить цифровые панели с элементами дополненной реальности, 3D-моделирования и видео. Эти элементы будут постепенно и ненавязчиво внедрять в экспозиции.

На вопрос о возможных кадровых перестановках Елена Кондрашина ответила, что она не намерена менять коллектив, но готова сотрудничать с экспертами из других регионов.

«Сегодня у нас в штате 71 сотрудник. Кадровые перестановки возможны, но, скорее, внутри коллектива. Многие из сотрудников пришли в "Аркаим" еще студентами, более увлеченных местом, знаниями и археологией людей сложно найти. Конечно, я планирую привлекать в качестве экспертов коллег из других регионов, но сейчас у меня не стоит задача переманивать их к нам на работу»,— поделилась госпожа Кондрашина.

На пресс-конференции большая часть вопросов была посвящена развитию и улучшению инфраструктуры музея-заповедника. У Елены Кондрашиной спросили, планируется ли привести в порядок территорию городища, которая на сегодняшний день находится в плохом состоянии.

«Когда я приехала в "Аркаим", сначала смотрела на него с точки зрения туриста. Мы планируем привести в порядок территорию городища, где все поросло травой, чтобы можно было увидеть расположенные там объекты такими, какие они есть. Инфраструктура музея-заповедника для меня первична»,— подчеркнула госпожа Кондрашина.

Она также отметила, что для удобства туристов планируется создать сеть пешеходных троп, чтобы снизить беспорядочные и стихийные прогулки посетителей по территории. Благодаря этим маршрутам гости «Аркаима» смогут посещать заповедник как с экскурсоводом, так и самостоятельно.

Для привлечения туристов в музее-заповеднике также разработают способы размещения приезжих посетителей.

«Нужно сделать так, чтобы каждый турист приезжал минимум на два, а лучше на три дня. Пока туристического жилья хватает. Достроен модульный отель. В планах — проработать возможность создания кемпинга и палаточных лагерей»,— отметила Елена Кондрашина.

Елена Кондрашина прокомментировала сообщение о том, что «Аркаим» приобрел популярность в среде эзотериков и репутацию мистического места. По ее словам, в дальнейшей работе музея-заповедника важно сделать акцент именно на научной и информационной составляющей.

«"Аркаим" — это уникальный объект, который не требует мифотворчества. Мы будем делать акцент именно на научной работе. Иногда, конечно, придется уходить в научпоп, чтобы в занимательной форме рассказать детям и взрослым, что такое археология. Я думаю, что эзотерика не может интересовать широкие массы. Эта тема волнует узкий круг людей. Наша аудитория – туристы, которые едут за культурным продуктом»,— подчеркнула Елена Кондрашина.

Новый гендиректор «Аркаима» также поделилась, какие практики презентации археологических находок в музеях она считает самыми лучшими.

«Для меня самыми показательными являются музей-заповедник "Остров-град Свияжск" и Музей археологического дерева. Их презентации археологии — это что-то потрясающее. Они хорошо выдержали баланс между использованием цифровых технологий и экспозицией самого предмета. В плане презентации быта один из моих любимых музеев — это государственный музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. В этом учреждении без особой цифровизации и абсолютно музейными средствами рассказывают о самых простых предметах, но это сделано на очень высоком уровне»,— заключила Елена Кондрашина.

«Аркаим» — это поселение бронзового века, расположенное в Кизильском районе Челябинской области. Его обнаружили ученые в 1987 году. В 1991-м участки, на которых выявили археологические памятники, объявили заповедными. На их базе впоследствии был создан историко-культурный заповедник. Он является подведомственным учреждением регионального минкультуры. Его площадь составляет около 40 кв. км. В музее представлены керамические и гончарные изделия, украшения, предметы быта, элементы оружия и инструментов, найденные на территории заповедника. В 2023 году экспозиции музея посетили более 16,3 тыс. человек. В 2022-м этот показатель составлял 18,5 тыс. туристов.

Записала Ольга Воробьева