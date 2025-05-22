Рябков: инициатива «Золотой купол» США вызывает серьезную озабоченность

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг ответил на вопрос «Ъ» о новой американской системе противоракетной обороны «Золотой купол».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Безусловно, воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой (Рональда. — ''Ъ'') Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США. Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет. Есть основания для серьезной озабоченности»,— сказал он на полях 16-й международной научной конференции «Арбатовские чтения» в Институте США и Канады (ИСКРАН) им. Г.А. Арбатова РАН.

Тем более актуальной, по словам Сергея Рябкова, «становится задача гарантированного обеспечения безопасности России в любых условиях». «Президент (РФ Владимир Путин.— ''Ъ'') неоднократно говорил о том, что наши стратегические комплексы оснащены так, что мы можем гарантированно прорывать любые, в том числе многослойные системы ПРО,— напомнил замминистра.— Конечно, в рамках ''Золотого купола'' добавляется, по крайней мере в планах, в архитектуру ПРО (США.— ''Ъ'') нечто, что будет иметь сугубо дестабилизирующий характер: а именно перехватчики космического базирования. Мы осуждаем подобного рода планы. В условиях, когда усилиями США разрушено очень многое в сфере контроля над вооружениями, мы теперь видим посягательство на концептуальные основы стратегической стабильности через шаги и мероприятия, которые фактически базируются на вере в собственную неуязвимость через какие-то технологические достижения». По словам Сергея Рябкова, «все это опровергалось историей и практикой». «И уверен будет опровергнуто вновь»,— добавил высокопоставленный дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о возведении такого «купола» 28 января, то есть буквально через неделю после своего возвращения в Белый дом. Правда, тогда новая система носила название «Железный купол», что было прямым отсылом к аналогичному израильскому комплексу, с относительной степенью надежности укрывающему страну от вражеских мин и реактивных снарядов. Через некоторое время американский «купол» без объяснения причин из «железного» переименовали в «золотой». Для подготовки плана создания «Золотого купола» Минобороны США обратилось к американскому военно-промышленному комплексу с призывом в максимально короткие сроки прислать предложения по реализации президентского указа. На днях Дональд Трамп поделился новыми подробностями об одном из своих самых амбициозных проектов в сфере обороны.

Елена Черненко