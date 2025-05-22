Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили прием и отправку самолетов после очередной приостановки работы. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют воздушные суда»,— сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. В заявлении указывается, что «скоплений пассажиров в терминалах нет».

При этом в 13:36 мск Росавиация сообщила, что ограничения введены в аэропорту Жуковский.

Работа московских авиагаваней прерывалась минувшей ночью, а также в первой половине дня на фоне атак беспилотников. Аэропорты сообщали об изменениях в расписании: были задержаны десятки рейсов на вылет и прибытие.