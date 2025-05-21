У руководства УГНТУ прошли следственные действия

По данным информированных источников «Ъ-Уфа», сегодня днем в кабинете и квартире проректора Уфимского государственного нефтяного технического университета по развитию международной деятельности — начальника управления международного сотрудничества Наиля Чанышева прошли следственные действия.

По словам собеседника, они также проводились в служебном кабинете ректора вуза Олега Баулина.

Помощник ректора по информационной деятельности Елена Сорокина и пресс-служба управления СКР по Башкирии от комментариев воздержались.

Интерес следователей может быть связан с уголовным делом проректора по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководителя секретариата приемной комиссии вуза Дениса Каретникова и его заместителя Игоря Мымрина. Им инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из личной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года они, желая получить стимулирующие выплаты за прием иностранных абитуриентов, «обеспечили не менее 19 гражданам Туркменистана успешную сдачу вступительных экзаменов», что стало поводом для выдачи им учебных виз.

С апреля Денис Каретников и Игорь Мымрин содержатся в уфимском СИЗО №1.

Венера Хисамова