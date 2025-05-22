Бывший тамбовский министр оправдан по делу о браконьерстве

Первомайский райсуд Тамбовской области оправдал бывшего и. о. министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова по делу о незаконной охоте на косуль (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Как рассказал «Ъ» знакомый с ходом процесса источник, бывшего чиновника оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

В феврале прошлого года господин Овчинников стал героем резонансного видео перепалки с полицейскими, остановившими его автомобиль на трассе. В машине были найдены следы убитых косуль, охота на которые запрещена. После скандала чиновник, угрожавший сотрудникам полиции, покинул пост, но вину в незаконной охоте так и не признал.

Помимо Алексея Овчинникова на скамье подсудимых находились Сергей Гладышев и Алексей Мухортов. Как следует из сообщения прокуратуры Тамбовской области, они признаны виновными в незаконной охоте. Им назначены штрафы 100 тыс. и 150 тыс. руб. Оценка законности судебного решения будет дана прокуратурой после поступления и изучения копии приговора.

Сергей Толмачев, Воронеж