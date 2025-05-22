Йеменские хуситы ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил официальный представитель вооруженного крыла Яхья Сариа, передает йеменский телеканал Al Masirah.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

«Ракетные войска провели специальную военную операцию против аэропорта Лод (Бен-Гурион.— "Ъ") в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив.— "Ъ"), используя баллистическую ракету типа "Зольфикар"»,— сказано в сообщении.

По словам представителя хуситов, удар по аэропорту стал «победой в борьбе за благополучие палестинского народа и проявлением неприятия геноцида». Яхья Сариа уточнил, что проведение таких операций продолжится до тех пор, пока не прекратятся атаки на сектор Газа.

Конфликт между Израилем и поддерживающим Палестину Йеменом возобновился 4 мая, когда хуситы нанесли первый ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион. В ответ израильская армия возобновила атаки на ключевые объекты инфраструктуры Йемена. Далее хуситы начали регулярно наносить удары по авиагавани Тель-Авива, а также угрожали введением полной блокады воздушного пространства страны.

Подробнее об обострении между Йеменом и Израилем — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».

Екатерина Отрашкевич