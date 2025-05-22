Банк Грузии запретил российским клиентам покупки дороже €300

Банк Грузии (Bank of Georgia) подтвердил ограничения для клиентов с российским гражданством на покупку предметов роскоши дороже 300 фунтов стерлингов. Решение связано с обязательством финучреждения по выполнению международных санкций, заявили ТАСС в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее издание РБК сообщило, что банк ввел ограничения для своих клиентов с российским гражданством на покупку предметов роскоши дороже $300, €300 или 300 фунтов стерлингов — в зависимости от валюты, используемой при оплате. Как уточнили в РБК, ограничение воплощает санкции, введенные Евросоюзом, по которым в Россию запрещена поставка автомобилей и предметов роскоши дороже €300.