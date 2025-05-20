Большинство африканских стран подтвердили участие во встрече под председательством Шойгу

Страны Африки проявляют активный интерес к 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится 27-29 мая 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия». Об этом во вторник сообщили в аппарате Совета Безопасности РФ. Форум впервые пройдет под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, 45 делегаций из более чем 40 стран Африки и нескольких международных организаций африканского континента, включая Африканский союз и Межправительственную организацию по развитию (ИГАД), подтвердили участие в мероприятии. Пути дальнейшего углубления отношений России и африканских государств, в первую очередь, в русле решений состоявшихся саммитов Россия-Африка, будут обсуждаться в ходе отдельного брифинга «на полях» 13-й встречи.

«Масштабные геополитические изменения напрямую затронули интересы государств Глобального Юга и Востока. Всё более отчетливо слышен голос стран Африки, стремящихся проводить внешнюю политику в интересах своих народов и готовых отстаивать свое право на свободный выбор пути развития. Россия всегда оказывала содействие своим африканским партнерам в отстаивании суверенитета, национальных интересов и своего законного места в системе международных отношений», — отметили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России.

Напомним, приглашения для участия во встрече были направлены более чем в 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. Впервые за несколько лет не исключается и участие официальной делегации из США.

В 2024 году встреча силовиков проходила (https://www.kommersant.ru/doc/6664814) в Санкт-Петербурге. Приоритетное внимание было уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. На мероприятие приехали делегаты из 106 стран и нескольких международных организаций. Представителей африканских государств тогда также было много.

Елена Черненко