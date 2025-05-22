Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему погрузки химикатов на экспорт

С января по апрель текущего года в Самарской области погрузили 201 тыс. тонн химикатов на экспорт. По объему погрузки регион вошел в число лидеров и занял третье место. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первое место по объемам погрузки химикатов на экспорт заняла Астраханская область (252 тыс. тонн), на втором месте расположилась Тульская область (206 тыс. тонн).

Всего в России погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД выросла на 21,8%. Было отправлено 1,8 млн тонн химической продукции отечественных предприятий: метанол (+29,1%), сера (+24,1%), серная кислота (рост в 1,5 раза).

Руфия Кутляева