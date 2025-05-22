В приграничном курском Рыльске переизбрали мэра

В Курской области 21 мая в ходе заседания Рыльской городской думы переизбрали главу города. Им повторно стал Сергей Курносов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Рыльского района Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Курносов

Фото: фото из со страницы соцсети «ВКонтакте» Сергей Курносов

Фото: фото из со страницы соцсети «ВКонтакте»

Сергей Курносов был назначен на эту должность в 2020 году после ухода с поста Дмитрия Великодного. Как поделился глава района, кроме Сергея Курносова, на пост претендовала начальник отдела по социальным и правовым вопросам администрации города Рыльска Наталья Мугалева. Господин Белоусов пожелал мэру успехов в работе, отметив, что «повторное переизбрание — это шанс сделать свою работу еще лучше».

В апреле депутаты городского собрания Курска приняли отставку мэра Игоря Куцака и назначили и. о. градоначальника его заместителя Сергея Котлярова, который курировал внутреннюю политику и социальный блок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Курский мэр дождется главного».

Анна Швечикова