Хинштейн пообещал оправдать мнение Путина о его умении «выбивать деньги»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что президент в ходе недавнего визита в регион оценил его умение «выбивать деньги». По словам чиновника, эту способность он теперь хочет применить во время рабочей поездки в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Буду стараться соответствовать такой высокой оценке со стороны Владимира Владимировича (Путина.— "Ъ")»,— сказал господин Хинштейн в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам курского губернатора, у области «очень много проблем, задач... поэтому запланирован целый ряд важных, нужных встреч». Он не уточнил, с кем конкретно планирует встретиться в столице и какое количество средств намерен получить. При этом господин Хиншетйн рассчитывает, что «все задуманное удастся». Визит продлится один день, после врио губернатора вернется в Курскую область.

Екатерина Отрашкевич