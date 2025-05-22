Бастрыкин предложил закрепить национальную идею в Конституции

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин считает, что национальная идея должна основывать на традиционных ценностях. По его мнению, эту идею необходимо закрепить в российской Конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Он перечислил, что в России относят к традиционным ценностям: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, «служение отечеству и ответственность за его судьбу», высокие нравственные идеалы, крепкую семью. «Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции»,— сказал глава СКР в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

В числе угроз для страны господин Бастрыкин назвал «деструктивные течения», а также запрещенные организации, которые распространяют экстремистские взгляды и пытаются вовлечь молодежь в криминальную деятельность. Глава СКР заверил, что правоохранительные органы «ведут комплексную работу по противодействию этим явлениям».

Накануне Александр Бастрыкин призвал расширить понятие геноцида. Он убежден, что геноцидом следует считать уничтожение культурного наследия и запрет на использование национального языка.